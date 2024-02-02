دعاء المطر في يوم الجمعة.. وقتان يرجى فيهما الاستجابة

هناك العديد من الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء كوقت السحر ولقاء العدو وعند إفطار الصائم ودعوة المظلوم، ومن بين هذه الأوقات أيضا وقت نزول المطر وساعة الاستجابة في يوم الجمعة، واليوم يتزامن الوقتان دعاء المطر في يوم الجمعة لاسيما مع نزول الأمطار بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

دعاء المطر في يوم الجمعة

وبخصوص دعاء المطر يوم الجمعة فإنه لا يوجد دعاء مخصوص للمطر في يوم الجمعة تحديدا لكن هناك دعاء المطر المأثور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم صيبا نافعا»، ويمكن ترديده اليوم بنيتين، وهما الدعاء وقت نزول المطر والدعاء يوم الجمعة الذي فيه ساعة استجابة.

ويمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة في هذه الأوقات وغيرها ممن يرجى في إجابة الدعاء من المولى عز وجل، ومن دعاء المطر سواء في يوم الجمعة أو غيرها يمكن ترديد الأدعية التالية:

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرّها وشر ما أُرسلت به».

«اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين».

«اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

صيغ دعاء المطر

ومن صيغ دعاء المطر سواء في يوم الجمعة أو أي يوم تسقط فيه الأمطار أيضا:

"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

مطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا-اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

اللهم إنا نسألك أن تجيب دعاءنا وألا تخيب رجاءنا وأن تدفع عنا كل بلاء وأذى، وأن تجعل هذا المطر صيبًا نافعًا هنيئا يا ربنا ويا مولانا.