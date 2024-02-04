تنفيذ 22 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 1377م2 بفوه في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 22 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة

وقال المحافظ، إنّه جرى تنفيذ 22 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مساحة 1377م2، أملاك دولة وأرض زراعية وأقفاص سمكية بنهر النيل في مركز فوه، خلال اليوم الثامن من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقا للقانون، مشددا على تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقا للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال المقبلة.

استمرار موجة إزالة التعديات حتى أبريل المقبل

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتبارا من يوم 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.