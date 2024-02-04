إيمان عبدالغني: «حبيت أم كلثوم من صغري.. وكنت بشتري شرايطها بكل مصروفي»

قالت المطربة إيمان عبدالغني، إنها كانت لا تحب الاستماع للأغاني باستثناء أم كلثوم منذ الصغر حتى وصلت لـ 18 عاما، وبعدها بدأت تستمع لأغاني وردة وفايزة أحمد ونجاة وشادية، مشيرة إلى أنها كانت تحب أم كلثوم للغاية لدرجة أنها كانت تشتري شرائط أم كلثوم بمصروفها، ولم تكن مثل الأطفال تنفقه على الحلوى وغيره.

الاستماع لأم كلثوم منذ الصغر

وأضافت «عبدالغني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» عبر فضائية «dmc»: «أنا كنت مدمنة ومغرمة بأم كلثوم حتى أصبحت في عمر 17 و18 عاما»، مشيرة إلى أنها كانت تغني منذ أن كانت بعمر 4 سنوات.

وتابعت، أنها كانت تحرص على تشغيل أغانيها في كل مكان سواء في المنزل مع أسرتها، أو في السيارة مع أبيها، وهكذا، متابعة: «ماما كانت تستمع لكل ألوان الموسيقى، لكني كنت لا أحب سوى أم كلثوم، وبعدها اكتشفت أن هناك أغاني لمطربين جميلة جدًا».