ما عدد الرسل المذكورين في القرآن الكريم؟.. 18 منهم بسورة الأنعام

بعث الله سبحانه وتعالى، العديد من الرسل والأنبياء لحث أقوامهم على عبادة الله والتحلي بالأخلاق الحميدة، وقد ذُكر بعضهم في القرآن الكريم، والبعض الآخر لم يُذكر، ولم نعرف أسماءهم أو قصصهم في الأرض، إذ قال الله تعالى: (وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا).

25 نبيا ذُكروا في القرآن الكريم

وفيما يخص عدد الأنبياء والرسول المذكورين في القرآن الكريم، فيبلغ عددهم 25 رسولًا، 18 نبيا منهم ذُكروا في سورة الأنعام وحدها، كما جاء في قول الله تعالى: (وَتِلكَ حُجَّتُنا آتَيناها إِبراهيمَ عَلى قَومِهِ نَرفَعُ دَرَجاتٍ مَن نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ وَوَهَبنا لَهُ إِسحاقَ وَيَعقوبَ كُلًّا هَدَينا وَنوحًا هَدَينا مِن قَبلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوودَ وَسُلَيمانَ وَأَيّوبَ وَيوسُفَ وَموسى وَهارونَ وَكَذلِكَ نَجزِي المُحسِنينَ وَزَكَرِيّا وَيَحيى وَعيسى وَإِلياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحينَ وَإِسماعيلَ وَاليَسَعَ وَيونُسَ وَلوطًا وَكُلًّا فَضَّلنا عَلَى العالَمينَ)، ويمكن عرضهم كالتالي:

18 رسولا ذُكروا في سورة الأنعام

- سيدنا سليمان.

- سيدنا أيوب.

- سيدنا يوسف.

- سيدنا إبراهيم.

- سيدنا إسحاق.

- سيدنا يعقوب.

- سيدنا نوح.

- سيدنا داوود.

- سيدنا موسى.

- سيدنا هارون.

- سيدنا زكريا.

- سيدنا يحيى.

- سيدنا عيسى.

- سيدنا إلياس.

- سيدنا إسماعيل.

- سيدنا اليسع.

- سيدنا يونس.

- سيدنا لوط.

أما الـ 7 رسل الآخرين فقد ذكرهم الله تعالى في سور أخرى في القرآن الكريم، بحسب ما ذكره كتاب قصص الأنبياء لابن كثير، وهم كالتالي:

- سيدنا آدم

- سيدنا محمد.

-سيدنا هود

- سيدنا إدريس.

- سيدنا ذو الكفل.

- سيدنا صالح.

- سيدنا شعيب

وقد ميز الله تعالى جميع الرسل والأنبياء بمجموعة من الصفات التي تميزهم عن غيرهم، من أهمها الصدق في القول والأمانة عند نقل وتبليغ الرسالة السماوية، فضلًا عن الفطنة والذكاء، والعصمة من الوقوع في الأخطاء والزلات.