اعرف أسماء الأنبياء والرسل.. البداية بآدم والنهاية بسيد الخلق

منذ فجر التاريخ، أرسل الله تعالى أنبياء ورسلًا لهداية البشرية إلى طريق الحق والخير، وحملوا رسالة واحدة، رسالة التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد، ونشر القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة، ونستعرض خلال السطور التالية أسماء الأنبياء والرسل.

رمزية أسماء الرسل والأنبياء

تُعدّ أسماء الأنبياء والرسل، رمزًا للإيمان والإلهام، وتاريخًا غنيًا بالقيم والعبر.

إليك 24 اسمًا من هذه الأسماء المضيئة:

1. آدم: أبو البشر، أول من أرسله الله تعالى لعمارة الأرض.

2. إدريس: نبيٌّ عاش في زمن بعيد، ورفعه الله تعالى مكانًا عليًا.

3. نوح: نبيٌّ عاش في زمن الطوفان، دعا قومه إلى عبادة الله تعالى.

4. هود: نبيٌّ عاش في زمن قوم عاد، حذّرهم من عذاب الله تعالى.

5. صالح: نبيٌّ عاش في زمن قوم ثمود، حذّرهم من عذاب الله تعالى.

6. إبراهيم: خليل الله، أبو الأنبياء، دعا قومه إلى عبادة الله تعالى.

7. لوط: نبيٌّ عاش في زمن قوم سدوم، حذّرهم من عذاب الله تعالى.

8. إسماعيل: نبيٌّ وابن إبراهيم، بنى الكعبة المشرفة مع أبيه.

9. إسحاق: نبيٌّ وابن إبراهيم، وله ذرية من الأنبياء.

10. يعقوب: نبيٌّ وابن إسحاق، وله اثنا عشر ابنًا، هم أجداد بني إسرائيل.

11. يوسف: نبيٌّ وابن يعقوب، عاش قصةً مليئةً بالعبر والدروس.

12. أيوب: نبيٌّ صبر على ابتلاءات الله تعالى، ونموذجٌ للإيمان والصبر.

13. شعيب: نبيٌّ عاش في زمن قوم مدين، دعا قومه إلى عبادة الله تعالى.

14. موسى: نبيٌّ كلم الله تعالى، وله معجزاتٌ عظيمةٌ.

15. هارون: نبيٌّ وأخو موسى، ساعد أخاه في دعوة قومه.

16. يونس: نبيٌّ عصى الله تعالى، ثمّ تاب إليه ونجاه من الغرق.

17. داود: نبيٌّ وملكٌ، اشتهر بحكمته وعدله.

18. سليمان: نبيٌّ وملكٌ، اشتهر بحكمته وفطنته.

19. إلياس: نبيٌّ عاش في زمن قومٍ ظالمين، دعا قومه إلى عبادة الله تعالى.

20. اليسع: نبيٌّ تبع إلياس، وله معجزاتٌ عظيمةٌ.

21. زكريا: نبيٌّ وأبو يحيى، وله قصةٌ عظيمةٌ مع ولادة يحيى.

22. يحيى: نبيٌّ وُلد دون أبٍ، دعا قومه إلى عبادة الله تعالى.

23. عيسى: نبيٌّ وُلد من دون أبٍ، وله معجزاتٌ عظيمةٌ.

24. محمد: خاتم الأنبياء والرسل، أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين.

حكايات من الإيمان والصبر

أسماء الأنبياء والرسل ليست مجرد أسماءٍ، بل هي حكاياتٌ من الإيمان والصبر، وقصصٌ من النضال والتضحية، ودروسٌ من التاريخ. فتعلم من قصصهم، واهتدِ بنورهم، وكن من السائرين على طريقهم.