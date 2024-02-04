«الاغتسالات الواجبة» برنامج توعوي بالإسكندرية

تقدم مديرية الأوقاف في الإسكندرية، برنامجًا تثقيفيًا فقهيًا بعنوان «الاغتسالات الواجبة والمسنونة»، بهدف شرح أهمية الإغتسال وفوائده، وشرح طريقته الصحيحة، وتوضيح الظروف التي يجب فيها، لرفع وعي المواطنين حول هذه الأمور الفقهية المهمة.

ويُقدم البرنامج، من خلال سلسلة من المحاضرات والدروس الدينية التي يلقيها نخبة من علماء الأزهر الشريف، في مختلف مساجد محافظة الإسكندرية، وفقا للشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن البرنامج في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيرا إلى إن الأصل في الغسل، ما في الصحيحين عن عائشة ـ رضى الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.

كيفية الاغتسال

وأضاف أنه كان يأخذ الماء، ويدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجلية، وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض علية الماء ثلاث مرات، وهذا هو الغسل الكامل.

أنواع الاغتسال

وأوضح «عبد الرازق»، أما عن الغسل المجزيء، فهو أن يزيل ما به من نجاسة، وينوي ويسمي ثم يعمم بدنه بالغسل، حتى فمه وأنفه وظاهر شعرة وباطنه، والغسل ينقسم إلى قسمين، إما واجب وإما مستحب، فموجبات الغسل هي، خروج المني، التقاء الختانين، خروج دم الحيض، الولادة، وخروج دم النفاس، الموت لغير شهيد المعركة، وغير ذلك مما اختلف فيه الفقهاء.

وأما الأغسال المستحبة أو المسنونة فهي كثيرة منها، غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل من غسل ميتا، الغسل لمن أراد دخول مكة، الغسل لمن أراد أن يدخل المدينة، الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل ليوم عرفة، الغسل لمن أراد أن يحضر اجتماعا.