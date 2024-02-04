«القباج» تتفقد أجنحة «التضامن» في معرض الكتاب بمشاركة وزيرة الثقافة

تفقدت منذ قليل، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أجنحة الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

بدأت الجولة بزيارة جناح الوعي الاجتماعي والذي يتضمن برامج الوزارة التوعوية، وكذلك جناح «هنوصلك» الذي يقدم خدمات إرشادية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب الاستعلام عن بياناتهم.

الوزيرة تتفقد جناح ديارنا

كما تفقدت الوزيرة خلال جولتها جناح «ديارنا» والذي يتضمن معروضات عدد من الأسر المنتجة، والتي تتميز كونها جزءا أصيلًا من التراث والحرف اليدوية، وبرنامج «وعي» والذي يتم من خلاله مناقشة عدة قضايا منها التصدي لمشكلة زواج الأطفال وتنظيم الأسرة.

إقبال كبير على أجنحة وزارة التضامن

جدير بالذكر أن الأجنحة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي داخل معرض الكتاب تشهد إقبالا كثيفاً من المواطنين لما تقدمه من خدمات عديدة من بينها المساعدة في إصدار بطاقة إثبات اللإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب أبو بكر خالد مسؤول الميداني بمبادرة هنوصلك، والذي يشير إلى أن وزارة التضامن والمديريات التابعة لها تصدر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقا لمستويات درجة الإعاقة ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية وفقا للنطاق الجغرافي.

وأشار إلى أن هناك عدة خطوات لإصدار بطاقة إثبات الإعاقة أولها الحصول على تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الثانية من خلال تسجيل بيانات طالب الحصول على البطاقة بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته، ويقوم بعد ذلك مكتب التأهيل بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وفي حالة الاستحقاق يتم تسليم البطاقة من مكتب البريد المصري التابع لمحل إقامته: «نسجل حالات جديدة ونستعلم عن الحالات المسجلة ونساعد حتى أقارب ذوي الإعاقة في الاستعلام عن حالته».