محافظ بورسعيد يتابع  أعمال محطات الصرف الصحي بمنطقة الاستثمار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل بمحطة الصرف وخط طرد منطقة الاستثمار، وأعمال تنفيذ محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

محطة الصرف وخط الطرد بمنطقة الاستثمار

واستعرض محافظ بورسعيد معدلات العمل في المشروع، وإنشاء محطة الصرف وخط الطرد بمنطقة الاستثمار، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة وفق درجة الكفاءة المطلوبة، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل وتشغيل محطات تصفيه لكل مصنع لإنهاء مشاكل الصرف الصحي.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الموضوعات المتعلقة بأعمال استكمال شبكات الصرف الصحي ببورفؤاد، وإنهاء العمل بمحطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجاري تنفيذها غرب بورسعيد، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجهها محطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد لتحسين مستوى الخدمة.

وقال اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّه جاري العمل لاستكمال شبكات الصرف الصحي ببورفؤاد، وبدء العمل بالمرحلة الثانية لمحطة الكاب جنوب بورسعيد، وإنهاء العمل بمحطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها غرب بورسعيد وفقا للخطة الزمنية المحددة.

ووجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدًا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة.