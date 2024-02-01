«القابضة للمياه» تناقش مع الاتحاد الأوروبي تنقية الصرف الصحي والتعامل مع الأمطار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عقد جلسة حوارية حول قضايا مهمة تتعلق بالمياه بحضور عدد من الشخصيات، منهم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر الذي كان على رأس الوفد الدولي.

تطوير السبل لتحسين جودة المياه

وكشفت الشركة أن النقاشات تمحورت حول مجالات إدارة المياه ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، والتعامل مع مياه الأمطار، وتأكيد أهمية تبادل الخبرات وتطوير السبل لتحسين جودة المياه وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.

تعزيز التعاون المستقبلي وتطوير العلاقات

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، إن مدينة الإسكندرية تتميز بطابعها الخاص وعلاقتها الوثيقة بأوروبا، من خلال البحر الأبيض المتوسط، حيث تشكل مركزا حيويا للتبادل الثقافي والاقتصادي، وفي هذا السياق تم تأكيد رغبة الأطراف بتعزيز التعاون المستقبلي وتطوير العلاقات.

التصدي لتحديات التغير المناخي

وناقش اللقاء آليات وخطوات تعزيز التعاون مع الشركات الناشئة والشركات المحلية والقطاع الخاص وموضوعات التغير المناخي وتأثيراته الاقتصادية والتجارية، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك في التصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، ويشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والتجارب بين الجهات المعنية، ويعزز التعاون المشترك نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة في مجال إدارة المياه والبيئة.