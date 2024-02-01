تغيير شبكة الصرف الصحي بقرية نفيشة في الإسماعيلية لمنع وصولها إلى المقابر

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية انتهت «بالمشاركة المجتمعية»، من تنفيذ أعمال تغيير جميع مواسير الصرف الصحي المتهالكة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي أن الأعمال استهدفت تغيير مواسير الصرف الصحي «الواصلة بين العمارات ومطابق الصرف الصحي بالمنطقة» لمنع وصول مياه الصرف الصحي بشكل متكرر للمقابر والرفات الموجودة بدخلها، والحفاظ على المباني وأرواح المواطنين.

بشارة: استهدفنا القضاء على طفح المياه بشكل نهائي

وقال بشارة إن عملية التغيير استهدفت القضاء نهائيًا على مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بجوار مقابر قرية نفيشة، والمنطقة الواقعة خلف الوحدة المحلية لقرية نفيشة، والناتجة عن تهالك شبكات الصرف الصحي بعمارات الإسكان الاجتماعي.

ووجَّه «بشارة» بتقديم كل الخدمات للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم؛ لتوفير حياة كريمة لكل مواطن على أرض محافظة الإسماعيلية.

وكان قد اشتكى عددا من أهالي قرية نفيشة في محافظة الإسماعيلية من انهيار شبكة الصرف الصحي في منطقة مساكن الإسكان القريبة من المقابر واتجاه المياه إلى منطقة المقابر القريبة منها.