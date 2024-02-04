معلومات عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع في مصر.. «سمارت وببصمة الوجه»

كشف الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة «إيجيبت سات»، وعضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن السيارة الكهربائية الجديدة التي يجرى تصنيعها محليًا ستكون مصنعة داخل مصر، من أول التصميم حتى نهاية إجراءاتها والمتمثلة في التشغيل.

أول سيارة كهربائية مصرية الصنع

قال «الغمري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عددًا من المميزات ستكون متاحة في السيارة، تتمثل في البطارية، إذ يجرى حاليا التحضير؛ لأن تكون البطارية من الخارج بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة البطاريات الكهربائية المنتجة لبطاريات سيارات «تسلا»، وهذا الأمر مؤقتاً، موضحًا أن الميزة الثانية تتعلق بالتشغيل إذ يكون ببصمة الوجه لصاحبها «سمارت».

وأوضح أنه في حال منح السيارة لأي شخص غير صاحبها، سيكون ذلك من خلال أبليكيشن الموبايل، يمكّن صاحب السيارة في تسجيل بيانات الشخص عبر التطبيق، وعند قيام الشخص بالقرب من السيارة، يمكن تشغيله لها سواء مباشرة أو من خلال كود يرسل إلى الشخص، وبالتالي يتم التحكم بطريقة ذكية في السيارة، وكما أنه سيتم إجراء وسيلة تحرك للأربع عجلات الخاصة بالسيارة إذ يمكن لقائدها التحرك في الأماكن الضيقة.