استشاري حساسية: يجب عزل المصاب بدور برد في غرفة منفصلة لمنع العدوى

قدّم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناع بالمصل واللقاح، روشتة للتعامل مع الفيروسات التنفسية في أيام الشتاء، في ظل شكاوى الكثير من المواطنين بطول فترة الإصابة بالكحة دون العلاج منها.

أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا

وقال «الحداد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة «المحور»: «يجب أن نحصل على لقاح الإنفلونزا، لأنه ما يزال مهمًا، مهما كان تأخرنا، فهو مهم لمعظم الفئات مثل الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية».

وتابع استشاري الحساسية والمناع بالمصل واللقاح: «ثانيا، يجب الحفاظ على مستوى جيد من التهوية لأن عدم التهوية يؤدي إلى انتشار العدوى التنفسية، ويجب تجنب التقوقع في غرفة واحدة، ولو أن لدينا شخصا مصابا بدور برد يجب عزله في غرفة منفصلة، لأن العدوى تنتشر بسهولة وبخاصة مع كبار السن والأطفال».

ضرورة ارتداء الكمامات بأماكن التجمعات

وأوضح: «يجب أن نرتدي الكمامات عند الوجود في أماكن تجمعات مغلقة، وبخاصة أن الكمامة تحمي من العدوى وتشكل حائط صد ضد دخول أي عدوى تنفسية وتدفئ الهواء عند دخول مجرى الأنف، ويجب أن نحرص على التغذية الجيدة والإكثار من السوائل التي تحتوي على فيتامين سي والعناصر الغذائية والبروتينات وارتداء الملابس القطنية القيلة».