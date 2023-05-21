أستاذ ميكروبيولوجي: العدوى التنفسية من الأمراض المنتشرة بين الحجاج

تحدث الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، عن أسباب إصابة الحجاج بأمراض مختلفة خلال موسم الحج وأهم الإجراءات التي يجب إتخاذها هناك، قائلًا إنّ كل الوفود القادمة من أي بلد يكون لديها نوع معين من البكتيريا يتأقلم معها أجسام أهالي البلد الواحد، ومن ضمن هذه الميكروبات ما هو متواجد في الجهاز التنفسي.

أسباب تبادل البكتيريا بين الحجاج

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية DMC، أنّ كل شخص يأتي من بيئة معنية أو جهة مختلفة لديه تأقلم مع الظروف البيئية المتواجدة في بلده وطبيعة التغذية وخلافه، وهذا أمر طبيعي، موضحًا أنّ العدوى التنفسية تكون أكثر من نظيرتها المعوية.

وأشار إلى هناك تأرجح واختلاف في درجات الحرارة على مستوى الكرة الأرضية، وهذا ما يجعل الاختلاط الشديد مع تبادل الأنفاس الذي يحدث أثناء موسم الحج يؤدي إلى تبادل البكتيريا الموجودة بين بعض الأشخاص القادمين من الشرق ونظائرهم من الغرب، مؤكدًا أنّ العدوى التنفسية أحد أهم الأمراض التي تظهر على الحجاح في هذا الموسم.

نصائح لتجنب الإصابة خلال موسم الحج

وتابع بأنّ الأماكن المختلفة من العالم تزيد من فرص تبادل الميكروبات بين مواطنين الدول المختلفة، وبالتالي تتولد فرص كبيرة لأمراض الجهاز التنفسي، لذا يجب توخي الحذر والحيطة كون الأعداد كبيرة للغاية التقارب الشديد بين الحجاج وبعضهم البعض، ناصحًا الحجاج بضرورة ارتداء الكمامة خاصة أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة لتقليل فرص العدوى التنفسية.