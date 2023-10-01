بالتزامن مع عودة المدارس.. كيف نحمي الأطفال من العدوى التنفسية؟

وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عدة نصائح للأمهات من أجل تقوية مناعة أطفالهم وووقايتهم من العدوى التنفسية، وذلك بالتزامن مع عودة الدراسة.

أسباب انتشار العدوى التنفسية بالفترة الحالية

وقال «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، إنّ هناك مشكلتين نواجههما خلال الفترة الحالية، تتمثل الأولى في العدوى التنفسية التي تنتقل بسب التقلبات الجوية بفصل الخريف، بسبب حدوث ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة بصورة غير منتظمة، أما المشكلة الأخرى تتعلق بموسم دخول المدارس والتجمعات الطلاب في المدارس، وبالتالي زيادة وانتشار للعدوى التنفسية.

وأضاف، أنه يوجد 4 فيروسات تنفسية تنتقل خلال فصل الخريف، البرد والإنفلونزا، الكورونا، والفيروس المخلوي، وتتشابه أعراضهم بنسبة كبيرة للغاية لدرجة يصعب التمييز بينهم، مؤكدا ضرورة حصول الأطفال فوق 6 شهورعلى لقاح الإنفلونزا.

العدوى التنفسية لا تقل خطورة عن كورونا

وتابع، أن العدوى التنفسية لا تقل خطورة عن كورونا، ولها مضاعفات كثيرة تصل للالتهابات الرئوية، ناصحا الأمهات بعدم ذهاب أبنائهم إلى المدارس في حالة ظهور أعراض البرد أو رشح أو سخونية، لمنع انتشار العدوى المجتمعية داخل المدرسة أو الفصل، مؤكدا على أهمية التغذية السليمة للأطفال والتأكيد على توفير كل العناصر الغذائية المفيدة لهم في وجبة الإفطار بهدف تقوية الجهاز المناعي، ممارستهم للرياضة إذ تعمل عل تنشيط الدورة الدموية.