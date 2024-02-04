إزالة مخالفات بناء بمدينة نصر ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات

شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، حملة مكبرة ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومواجهة مخالفات البناء في المهد، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد أراضي الدولة وتفعيل نص المادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إذ جرى إزالة مخالفة بناء بالواحة.

إجراءات قانونية

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء أحمد جودة عبد السميع، رئيس حي شرق مدينة نصر، والأجهزة التنفيذية المعاونة وشرطة المرافق عن إزالة تانده مخالفة بكافيه بشارع النبوي المهندس بحي السفارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

تنفيذ قرار إزالة

وقامت الحملة بتنفيذ قرار إزالة رقم 31 لسنة 2023 بإزالة تعديات مخالفة في الردود الجانبي وإزالة السلالم المخالفة بعقار بشارع الطيران وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم تكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات ولا سيما المخالفات الإنشائية وجرى تم إيقاف أعمال مخالفة بوحدة سكنية بشارع عماد الدين كامل وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.