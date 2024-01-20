«غرب مدينة نصر»: إصلاح هبوط في منزل كوبري بامتداد شارع رمسيس

أعلن حي غرب مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد مدحت، رئيس الحي، عن قيام إدارة الطرق بأعمال إصلاح هبوط بمنزل كوبري أبوزيد خضر بشارع امتداد رمسيس اتجاه كوبري أكتوبر، وإعادة الشيء إلى أصله.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد رئيس حي غرب مدينة نصر استمرار التواجد الميداني المستمر للعمل على التصدي للمشكلات وسرعة حلها، حرصا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

حملات لإزالة الإشغالات

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمد مدحت، رئيس حي غرب مدينة نصر، إدارة الإشغالات بالقيام بحملة لرفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين والمقاهي في مساكن إيديال طريق النصر، وإيداع الأحراز بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بضرورة التصدي لجميع المخالفات والإشغالات.

كما قامت أجهزة الحى بحملة لرفع إشغالات الأكشاك والمحال التجارية في شوارع صادق جوهر والحي السابع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.