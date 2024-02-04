موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 بالاسم ورقم الجلوس

أعلن مصدر مسؤول في قطاع المعاهد الأزهرية موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري لعام 2024 بالاسم ورقم الجلوس، موضحا أنه من المقرر ظهورها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد تسجيل الطالب للبيانات المطلوبة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وأكد المصادر أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 ستظهر عبر بوابة الأزهر خلال أيام قليلة، وذلك فور الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات واعتماد النتيجة، ومن ثم التصديق عليها، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الضغط هنا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وكان أعلن قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 والتي جاءت كالتالي:

مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة