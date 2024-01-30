بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

يبحث كثيرون عن بوابة الأزهر الإلكترونية 2024، لمعرفة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، لاسيما وأن الطلاب ينتظرون موعد إعلان النتيجة، حيث ما زالت أعمال التصحيح جارية حتى اللحظة.

ووفقا لتعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني، تُجرى عمليات التصحيح بدقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأزهر حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً، علاوة ضرورة توفير جميع سبل الراحة للمصححين، حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وكان قد أعرب عن رضاه عن سير أعمال التصحيح في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية حتى الآن بعد تفقده لجان التصحيح، مؤكدا أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على توفير كل سبل الدعم والمساندة للطلاب، وتحقيق العدالة في نتائج الامتحانات.

بوابة الأزهر الالكترونيه 2024

وستتيح بوابة الأزهر الالكترونيه 2024، إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس للطالب من هنا.

وستتيح بوابة الأزهر الإلكترونيه 2024 النتيجة كاملة حيث تتوزع درجات المواد كالتالي:

مجموع مادة أصول الدين من 100 درجة.

مجموع مادة اللغة العربية من 100 درجة.

مجموع مادة الرياضيات من 60 درجة.

مجموع مادة الفقه من 50 درجة.

مجموع مادة القرآن الكريم من 40 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

مجموع مادة العلوم من 40 درجة.

مجموع مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.

مجموع مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة.