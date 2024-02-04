إمام مسجد الحسين: «بنتك أمانة في إيدك فاحتويها»

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن النبي كان يقوم من مجلسه بمجرد دخول السيدة فاطمة، ويجلسها مكانه، ثم يقبلها بين عينيها، وهذا يوضح مدى الحب سيدنا محمد للسيدة فاطمة، متابعا: «النبي كان إذا أراد سفرا، كان يسلم على السيدة فاطمة وهذه كانت آخر أمرا يقوم به قبل الخروج من المدينة، وكذلك الأمر عند رجوعه من السفر، إذ كان يسلم عليها بعد أداء ركعتين في المسجد، وهذا كان أول ما يقوم به بعد عودته».

رسالة للآباء حول تعاملهم مع بناتهم

وأضاف «عبدالسلام»، خلال حواره عبر فضائية «الحياة»: «هذا ما يُعرف بالحب والاحتواء والمعنى الحرفي لكلمة أب»، مشيرا إلى أن بناتنا لو لم يجدن الحنان منا سوف يبحثن عنها في مكان آخر، موجها رسالة للأباء: «بنتك أمانة في إيدك املاها حب وحنان وأسمعها واحتويها وقرب منها، أنت السند والضهر، خليك في ضهرها حتى لو غلطت، ووقفها على رجلها لو وقعت».

مدى حب وحنان سيدنا محمد لابنته

وتابع، أن سيدنا النبي كان يقول على السيدة فاطمة إنها بضعة مني «أنتِ حتة مني»، مضيفا: «بنتك محتاجة تسمع ده، وتحس بالاهتمام، فهذا ما علمه لنا سيدنا محمد من خلال معاملته للسيدة فاطمة رضى الله عنها».