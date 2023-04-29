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داعية إسلامي عبر قناة الناس: الحنان والأمان أساس العلاقة الزوجية

كتب:

محمد عزالدين
07:28 م | السبت 29 أبريل 2023
الشيخ أحمد سيف

الشيخ أحمد سيف

قال الشيخ أحمد سيف، داعية إسلامي، إن هناك قاعدة ذهبية يمكنها تلخيص فكرة الزواج عموما وهي أن هناك كلمتين يعتمد عليهما الزواج وهما الحنان والأمان. 

أساس العلاقة الزوجية

وأضاف سيف، خلال برنامجه «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن الله سبحان وتعالى عبَّر عن الكلمتين بقوله تعالى «وجعل بينكم مودة ورحمة»، وبذلك فإن الحنان والأمان هما أساس العلاقة الزوجية.

يذاع برنامج نبي الرحمة على قناة الناس، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، من تقديم الشيخ أحمد سيف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسياً عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

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