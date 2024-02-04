القبض على 16 عنصرا إجراميا في أسيوط زرعوا 10 أفدنة أفيون

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط عن ممارسة بؤرة إجرامية تضم 16 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة، نشاط إجرامي في زراعة المواد المخدرة والاتجار بها في جزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين.

كما تم ضبط 6,5 طن لمخدر البانجو، و10 أفدنة منزرعة بنباتي الأفيون والبانجو المخدرين، و16 بندقية آلية، و51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ36,5 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.