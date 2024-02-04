إزالة مخالفات بناء وتعديات بمساكن الدلتا في حي المقطم

قادت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ عدة إزالات لمخالفات بناء وتعديات لأنشطة مخالفة ومنها إزالة محلات مخالفة نظرا لتحويل أنشطتها من سكني لتجاري بمساكن الدلتا شمال محور عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم.

وقامت الأجهزة التنفيذية برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم بحملة مكبرة والتي أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات، وذلك في ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

تنفيذ قرارات إزالة

وأكدت نائب المحافظ أن الإزالات التي تمت بنطاق حي المقطم مخالفات مساكن شمال محور المستشار عبد المجيد محمود شملت تنفيذ عدة قرارات إزالة منها مخالفة بناء بالطوب الأحمر وسقف مسلح لغرفة وأسقف من الصاج وإزالة بروزات مخالفة.

منع عودة المخالفات مرة أخرى

ووجهت نائب المحافظ بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم إزالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مضيفة أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات مع عدم التهاون مع أى حالة تعد وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى وازالة كافة المخالفات في المهد .