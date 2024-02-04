«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية: هدفنا رفع مستوى الوعي

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، باليوم العالمي للأخوة الإنسانية من خلال إعداد المبادرات والندوات والبرامج مثل «الأخلاق كنوز الأرزاق» وغيرها وذلك من أجل إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي ونبذ جميع مظاهر العنف والتطرف.

اليوم العالمي للأخوة الإنسانية

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنَّ التسامح هو الركن الأساسي لبناء الأخوة الإنسانية والتعليم المشترك الذى يشكل منطلق وقاعدة كبيرة لترسيخ السلام والأمان والاستقرار والتنمية لشعوب العالم، وهدفنا رفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية.

وتابع أنَّه في هذا الإطار أحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة على جميعه المبادرات الدولية والإقليمية وبجهود الزعماء ، فقد تمّ اللقاء بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر للأزهر الشيخ أحمد الطيب في 4 فبراير 2019، وأسفر اللقاء عن توقيع الوثيقة «الإخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك».

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع تعلن فيه يوم 4 فبراير اليوم الدولي للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر والسعودية ويحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنويًا.