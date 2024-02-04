نسرين طافش تكشف عن دورها في فيلم السيستم

كشفت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن شخصيتها في فيلم السيستم بطولة أحمد الفيشاوي.

ونشرت نسرين طافش، البوستر الدعائي للفيلم، الذي يحمل صورتها، معلقة: «عائشة برج العقرب، وجمب العقرب لا تقرب، من فيلم السيستم، ابتداء من 7 فبراير في جميع دور العرض في مصر وقريبا في صالات العرض العربية».

أبطال فيلم السيستم

ويشارك في بطولة فيلم السيستم عدد كبير من الفنانين بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم، ويظهر بعض ضيوف الشرف منهم محمد علي رزق، وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت رومانسي.