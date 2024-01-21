نسرين طافش: فيلم «بنقدر ظروفك» يناقش طموح الشباب والتحديات أمام بناء مستقبلهم

تواصل الفنانة نسرين طافش، تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم «بنقدر ظروفك»، والذي يجمعها للمرة الثانية مع الفنان أحمد الفيشاوي.

نسرين طافش توضح فكرة فيلم بنقدر ظروفك

وأوضحت «طافش»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم يناقش طموح الشباب بالوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجههم لبناء مستقبلهم وكيفية تحقيق ذلك.

ويشارك في بطولة فيلم «بنقدر ظروفك»، كل من أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول وآخرين من إخراج أيمن مكرم.

فيلم السيستم

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة نسرين طافش من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم السيستم، والذي يجمعها مع الفنان أحمد الفيشاوي أيضا، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، وآخرين، وهو من إنتاج أحمد البنداري.