نسرين طافش: لأول مرة أجسد شخصية شعبية بفيلم «بنقدر ظروفك» (فيديو)

انتهت الفنانة نسرين طافش من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم «بنقدر ظروفك»، مع الفنان أحمد الفيشاوي، والمقرر طرحه فى الموسم السينمائي المقبل.

تفاصيل مشاركة نسرين طافش بفيلم «بنقدر ظروفك»

وكشفت «طافش»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية تدعي «سماح»، وهي من منطقة شعبية، لافتة إلي أنها لأول مرة تجسد هذه النوعية من الأدوار، قائلة :«هي بنت شعبية بس مش عادية لأن شخصيتها قوية وأحيانا بتكون شرسة ودمها خفيف ولذيذة ومتعرفيش تكرهيها وأوقات بتكون رومانسية وحالمة وهشة».

وأضافت الفنانة نسرين طافش، أن ما شجعها للفيلم هو غني شخصيتها بالأحداث واختلافها حتي باللهجة التي جعلتها تتقن شخصيات جديدة عليها، لافتة إلى أن الفيلم هو التعاون الثاني على التوالي مع الفنان أحمد الفيشاوي، والذي استمعت بالعمل معه.

أبطال الفيلم

فيلم «بنقدر ظروفك» من بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، يوسف الأسدي وآخرين من اخراج أيمن مكرم.