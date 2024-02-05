الجامعات: لا تغيير في موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024، كما هو دون تغيير أو تعديل في الخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، والمقرّر أن يبدأ السبت المقبل، وأنه لا تعديل أو تغيير في الخريطة أو المواعيد المحددة، كما أن امتحانات الترم ستكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

الفصل الدراسي الثاني 2024

أكّد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفصل الدراسي الثاني 2024 سيكون في موعده المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، أي يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، وأنه لا إعادة أو تغيير في الخريطة الزمنية، لافتًا إلى أنه يجري الاستعدادات للترم على قدم وساق وإجراء أعمال الصيانة الشاملة.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة لـ«الوطن» إن الكليات بدأت في الكشف عن الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني، المقرّر أن يبدأ السبت المقبل، لافتًا إلى أن الاستعدادات تتم على قدم وساق للترم.