فرصة لطلاب الجامعات.. «الاتصالات» تفتح باب التقدم لدعم مشاريع التخرج

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التقدم للدورة رقم 19 من برنامج «دعم مشاريع التخرج» لطلاب الجامعات، ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية «ITAC»، وذلك حتى 29 فبراير 2024.

نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

وتقدم الهيئة تمويلا يصل إلى 30 ألف جنيه مصري لكل مشروع، كدعم للطلاب بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات، ويعمل على تشجيعهم والمُساهمة في بناء اقتصاد معرفي مُبتكر، إضافة إلى إقامة روابط وثيقة بين شركاء الصناعة والأوساط الأكاديمية.

ويستهدف البرنامج طلاب السنة الأخيرة بالجامعات والمعاهد المصرية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، حيث تقوم الهيئة بتمويل هذه المشاريع بعد تقييم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

جدير بالذكر أن الهيئة قامت بتمويل 1482 مشروعًا للتخرج لطلاب الكليات المتخصصة، في نحو 33 جامعة، وذلك بقيمة 6.85 مليون جنيه، منذ عام 2006.

إضفاء قيمة للشركات العاملة

ومبادرة «ITAC» أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عام 2006 تهدف إلى دعم التعاون البحثي بين الشركات والجامعات والمراكز البحثية عن طريق ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والشركات وصناعة تكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في إضفاء قيمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والجامعات والباحثين ومجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري ككل ويؤمن تعاونًا وثيقًا يضمن خدمة كل منهما لأهداف الآخر.