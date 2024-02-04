التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، اليوم الأحد، تحت رعاية وزاراتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، احتفالية خاصة بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلا للوزارة وعدد من القيادات التنفيذية.

تضمنت الاحتفالية تسليم 200 طالب من المتفوقين من الجامعات التكنولوجية المختلفة المنحة حيث يتسلم كل طالب شيك بقيمة المصروفات بإجمالي 10 ملايين جنيه مصري على 4 سنوات، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ومجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من الأسر الأولى بالرعاية في استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم.

تقديم 200 منحة دراسية شاملة

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا تعد مرحلة أولى لدعم أكبر للجامعات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة كمسار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالميا.

وأضاف زمزم، أن بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي واي فينانس يأتي استمرارا لجهود صناع الخير في تقديم الدعم النوعي للمنظومة التعليمية والارتقاء بها حيث تضمنت هذه الجهود إطلاق مبادرة تدريب 100 ألف طالب جامعي على احتياجات سوق العمل وريادة الأعمال، وأن مبادرة تكافؤ التي يتم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ جزء منها تعمل على المحافظة على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للحفاظ على تفوقيهم وكذا دعم القطاعات التعليمية التي تمثل أهمية قومية ومنها الجامعات التكنولوجية.

وقالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا المالية في مصر فإنها لا تدخر جهدا في دعم التعليم التكنولوجي ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار الاجتماعي المباشر ولا سيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وشغفاً وبخاصة غير القادرين منهم نحو الابتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.

سداد المصروفات لـ200 طالب

وأضافت راشد، أن مجموعة إي فاينانس تقوم خلال مبادرة تكافؤ، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بتقديم عدد من المنح لسداد المصروفات لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالب الواحد بـ10 آلاف جنيه سنويا يتسفيد منها طوال سنوات دراسته شرط أن يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد أدنى سنويا، كما تشمل المنح أيضا دعم الطالب الذي يحصل على تقدير امتياز تراكمي ويريد أن يكمل دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه طوال مرحلة دراسته العليا وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.