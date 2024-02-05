الطريقة الصحية لاستخدام الكاتيل.. احرص عليها لتجنب الإصابة بالسرطان

تعتبر الغلاية الكهربائية «الكاتيل» من الأجهزة الأساسية في المنزل، خاصة في الآونة الأخيرة، إذ تستخدمه العائلات بصورة مستمرة سواء في عمل المشروبات الساخنة أو تسخين المياه، نظرًا لسرعته ولأنه يساعد أيضًا في توفير المجهود، لكن البعض يستخدمه بطريقة خاطئة قد تتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة أو قد تؤدي إلى انفجاره، ما قد يؤدي إلى حدوث كارثة.

الطريقة الصحية لاستخدام الكاتيل

نتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير الطرق الصحية التي يجب على الأشخاص اتباعها عند استخدام «الكاتيل»؛ لتجنب الإصابة بأمراض خطيرة، وفقا لما ذكره موقع «healthline»، ومنها:

- الحرص على تنظيف الغلاية من أي ترسبات جيرية باستمرار، من أجل الحفاظ على الصحة.

- غلي كميات خفيفة من المياه عند الحاجة فقد، وذلك لأن الاستهلاك الزائد يؤدي إلى زيادة الكهرباء.

- فصل فيشة الكاتيل من الكهرباء بعد الانتهاء من الاستخدام.

- التنظيف بانتظام، وتجنب غسليها بالماء الجاري، لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف الجهاز.

- تجنب تشغيل الغلاية الفارغة لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف عنصر التسخين وتقليل عمرها الافتراضي.

أضرار الكاتيل

أضرار كثيرة يسببها الاستخدام المفرط للغلاية الكهربائية، منها أنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان أوالعقم خاصة الكاتيل المصنوع من البلاستيك، فهو يعتبر من أخطر الأنواع، لأن الماء المغلي في هذا النوع من الغلاية يمكن أن يحتوي على 10 ملايين جزء بلاستيكي صغير، فهذه الأجزاء الصغيرة تنقل إلى الكوب الذي يتم فيه صنع الشاي أو القهوة.

لم تقتصر الأضرار التي يسببها الكاتيل في صحة الجسم عند هذا الحد، ولكنه أيضا يتسبب في مشكلات بالجهاز التنفسي وضعف الذاكرة وعدم التركيز، خاصة لدى الأطفال، وفقا لما ذكره الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، خلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أنه يجب غلي الماء به مرة واحدة، وبعد ذلك يُنظف كل يوم مرة أو كل يومين كحد أقصى، باستخدام القليل من الليمون أو الخل.