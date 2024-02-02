والدة الطفلة «نادين» محاربة السرطان لـ«مصر تستطيع»: ابنتي تحب حفظ القرآن «فيديو»

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «DMC»، حلقة خاصة من داخل مستشفى طنطا الجامعي لسرطان الأطفال، إذ أجرى لقاء مع والدة الطفلة «نادين» مريضة السرطان، البالغة من العمر 3 سنوات ونصف.

«نادين» تحب حفظ القرآن

وقالت والدة الطفلة «نادين»، إن طفلتها تحب حفظ القرآن والذهاب الى الحضانة، كما أنها تحب ممارسة لعبة الجمباز، مضيفة «لدي 3 أطفال هم نادين وندى ومحمد».

إصابتها بورم سرطاني

وأضافت: «لما عرفنا أن بنتي نادين عندها ورم سرطاني، جينا على المستشفى على طول من رابع يوم، واستقبلتنا الدكتورة دينا في المستشفى، وكشفت عليها، وشافت السونار اللي إحنا عاملينه، وبعد ما أخدت الكيماوي أصبحت عصبية عن الأول، ولكن فاضل جرعتين وتخف إن شاء الله».

كواليس اكتشاف الأسرة مرض طفلتهم

أما عن كواليس اكتشاف الأسرة مرض طفلتهم، قالت الأم: «في البداية كانت بتشتكي من حرقان في البول، كنا فاكرين أنها التهابات، وبعد كده ظهر ورم في إحدى جوانبها، وطبيب السونار قال احتمال يكون ورم، وجينا هنا على المستشفى من أول يوم، والدكتورة عرفت واكتشفته، وعملنا جراحة على طول، لأن حجم الورم السرطاني كان كبير».