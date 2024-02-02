«حبيبة» محاربة السرطان لـ«مصر تستطيع»: اختبار صعب وهيمر «فيديو» 

أجرى الإعلامى أحمد فايق، مقدم برنامج « مصر تستطيع»، والمذاع على قناة «DMC» حلقة خاصة من داخل مستشفى طنطا الجامعي لسرطان الأطفال، حيث أجرى لقاء مع حبيبة، محاربة السرطان، والبالغة من العمر 18 عامًا.

تفاصيل رحلتها مع العلاج من السرطان

وكشفت حبيبة، تفاصيل رحلتها مع العلاج من مرض السرطان، إذ أوضحت أنها تخضع للعلاج منذ شهر مايو الماضي، بعد أن قامت بإجراء بعض الأشعة.

وأضافت قائلة «مكنتش عايزة أخد علاج عشان شعري، ولكنهم أقنعوني ووافقت، وقالولي بعد شوية هيرجع تاني، وكلها شهر وأتعافى»، متابعة: «اختبار صعب وهيمر، وربنا بيحبنا».

حبيبة محاربة السرطان

وقالت والدة حبيبة محاربة السرطان: «حبيبة ذكية وشاطرة في المدرسة، في البداية حالتها كانت صعبة ومكانتش بتقابل حد، وكل اللي في الموضوع شعرها مش مرضها».