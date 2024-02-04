«معا نستطيع» مبادرة من الرابطة المجتمعية بـ«طب بنها» لمواجهة الأزمات

أطلقت الرابطة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها، مبادرة للمساهمة في الحد من تأثير الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليا، عن طريق إطلاق حملة لإطعام محدودي الدخل ممن يعانون حاليا عبر تقديم وجبات ساخنة مقدمة من أعضاء الرابطة والمجتمع المدني تحمل عنوان «معا نستطيع نتكافل لنحمي وطننا».

محاولة للتكافل من أجل عبور المحنة الحالية

أشارت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية طب بنها لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في بيان، إلى أن المبادرة تفتح أبوابها لأصحاب المشروعات التي تتعامل مع الجمهور لتقديم خدماتها بمحدودي الدخل بسعر التكلفة في محاولة للتكافل من أجل عبور المحنة الحالية.

أضافت أن المبادرة تأتي برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية طب نها لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق رانيا معتز الأمين المساعد للجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

أهمية التكاتف والتكافل الاجتماعي

أكدت الدكتورة نيرمين عدلي، أهمية التكاتف والتكافل الاجتماعي من أجل عبور الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أنها ليست الأزمة الأولى التي جعلنا من محنتها منحة، فقد نجحنا في أزمة فيروس كورونا أيضا من خلال دعم المستشفيات والمراكز والحملات الشعبية التي حولت من كل قرية ومدينة مستشفى مصغر وساهمت تلك المحاولات في عبورها بأقل التكاليف.

وأضافت أن التكافل سيكون سببا لعبورنا من الأزمة الاقتصادية الحالية ومن هنا كان للرابطة المجتمعية دورا في إطلاق تلك الحملة التي نسعى أن تعمم من قبل كل الأشخاص والكيانات والهيئات بطرق مختلفة تتناسب مع طبيعتها.