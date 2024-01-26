«طب بيطري بنها» تستقبل فريقا من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»

استقبلت الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، اليوم الجمعة، فريق زيارة التقييم الأساسية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، برئاسة الدكتور عمرو محمد حنورة الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والدكتورة مها أبوالنجا الباحث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.

مشروع معمل التشخيص البيطري

وتأتي الزيارة في إطار بدء إجراءات اعتماد معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025-2017، وكذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري الممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حسام فؤاد عطية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن سمير فريد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عواد عبدالتواب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمعمل التشخيص البيطري بالكلية، وأعضاء الفريق التنفيذي للمعمل.