فتح باب التقديم للالتحاق بكلية طب الأسنان جامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية طب الأسنان للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023 – 2024، ابتداءً من اليوم، ولمدة أسبوعين أو استيفاء الأعداد المطلوبة أيهما أقرب.

شروط التقدم في طب أسنان بنها الأهلية

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، أن القبول في كلية الطب الأسنان للفصل الثاني سيكون وفقاً للحد الأدنى المعلن من الوزارة، مع إجراء تنسيق داخلي في حالة زيادة أعداد الطلاب المٌتقدمين عن الأعداد المتاحة وفقاً للمجموع الأعلى.

أضاف رئيس جامعة بنها، أنه في حالة عدم اكتمال عدد الطلاب المٌتقدمين للالتحاق بالكلية عن الحد الأدنى لتشغيل البرنامج سيتم إلغاء القبول.

طريقة التقدم للالتحاق بأسنان بنها الأهلية

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية أن التقديم للالتحاق بكلية طب الأسنان بالجامعة سيكون مباشر عبر تقديم الأوراق المطلوبة لمكتب القبول بشؤون الطلاب بمبنى علوم إنسانية E بمقر الجامعة بالعبور من الساعة 10 صباحاً حتى 2 عصراً.

الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب أسنان بنها الأهلية

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للالتحاق بكلية طب الأسنان بالجامعة هي:

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- صورة من شهادة إتمام الثانوية العامه أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية.

وشدد رئيس جامعة بنها الأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ليس لها مكاتب تعليمية أو وسطاء والتقديم يكون مباشر بمقر الجامعة بمدينة العبور.