إسعاد يونس تُروج لحلقة ليلى زاهر وهشام جمال: «قعدوا يقولوا إحنا أخوات وارتبطوا»

روجت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحلقة ليلى زاهر وهشام جمال، من برنامج صاحبة السعادة، بطريقة كوميدية.

ونشرت إسعاد يونس، برومو الحلقة وعلّقت عليها قائلة: «قعدوا يقولوا إحنا أخوات، إحنا أخوات، وفي الآخر ارتبطوا.. استنوا كواليس قصة حب ابني هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، يوم الاثنين الساعة 11 مساءً على Dmc».

أغنية أمور بسيطة

وطرح الثنائي ليلى أحمد زاهر، وهشام جمال، أغنية أمور بسيطة عقب إعلان خطبتهما، والتي حققت مشاهدات عالية وتصدرت التريند، وهي من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح ألوان عبدالرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال، إنتاج روزناما ريكوردز.