إسعاد يونس: فيلم «سهر الليالي» ظاهرة توقف أمامها الوسط السينمائي

روت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، كواليس إنتاجها فيلم «سهر الليالي»، قائلة إنه منذ سنوات، أنتجت في الشركة العربية للسينما، التي تشرف برأستها، فيلم كان ولا يزال غاليا عليها للغاية، وكان يعد ظاهرة توقف أمامها الوسط السينمائي كله وهو فيلم «سهر الليالي».

وأضافت إسعاد يونس خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن أجمل ما فيلم «سهر الليالي» أنه يجمع نجوم لهم معزة خاصة لديها، وهي لديها معزة خاصة لديهم، خاصة أنه بعد ذلك أصبحوا نجوما عظماء، وكان أول إخراج لهاني خليفة وأول سيناريو لتامر حبيب.

وأشارت إلى أن الفيلم شارك فيه مجموعة من الأبطال كان من ضمنهم الفنانة منى زكي، والفنان أحمد حلمي، بجانب الفنانين شريف منير وعلا غانم وفتحي عبد الوهاب.

وأوضحت أنه بعد طرح فيلم «رحلة 404» شعرت أنه ولد من «سهر الليالي»، متوقعة نجاح الفيلم بشكل أكبر، نظرا لأن الظروف أصبحت جيدة.