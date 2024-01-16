إسعاد يونس توجه رسالة إلى ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها

وجهت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، مُتجاهلة خبر طلاقها من الفنان أحمد العوضي، التي أعلنته ياسمين قبل ساعات من اليوم.

ونشرت إسعاد يونس فيديو بصور لياسمين عبد العزيز وعلقت عليه: «النهارده عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، كل سنة وأنت طيبة يا ياسو».

وأعلن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، اليوم، خبر طلاقهما عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب كل منهما: «تم الطلاق الرسمي بيننا وبيننا كل الاحترام والتقدير».