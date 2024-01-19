بطريقة كوميدية.. أحمد داود يروج لحلقته مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

يحل الفنان أحمد داود، ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامجها «صاحبة السعادة»، على شاشة قناة dmc.

أحمد داود يروّج لحلقته مع صاحبة السعادة

وروّج الفنان أحمد داود، للحلقة من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بطريقته الخاصة؛ إذ ظهر واقفًا بجانب الفنانة إسعاد يونس من ظهرها قائلًا: «تفتكروا أنا طالع مع مين»، إذ اعتادت الفنانة إسعاد يونس على نشر صورتها مع ضيفها متخفيا لتشويق الجمهور لمعرفة الضيف؛ ولكن الفنان أحمد داود فعل العكس، والذي جعل الجمهور يتفاعلون معه بشكل كوميدي.

تفاصيل الحلقة

وتتناول الحلقة الحديث عن نجاح مسلسل «زينهم»، والذي عرض في الفترة الأخيرة على قناة ON ومنصة watch it، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا إذ تصدر مؤشر محركات البحث «جوجل» ومنصة واتش إت، للأكثر مشاهدة، وشهد العمل البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد داود، وكواليس وتحضير المسلسل والتي شهدت العديد من المفاجآت.

وتضم الحلقة كلا من الفنان ياسر عزت، سلمى أبو ضيف، أسامة أبو العطا، يارا جبران والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك والمخرج يحيى إسماعيل والمنتج تامر مرتضى.

وتذاع حلقات برنامج صاحبة السعادة يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشر مساء، كما تعاد إذاعة الحلقات يومي الخميس والجمعة، وذلك الساعة الثانية ظهرًا، حيث يعرض حصريًا على شاشة DMC أسبوعيًا ومنصة watch it.