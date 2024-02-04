سيمون تحيي ذكرى وفاة نادية لطفي: لن أنسى الأنقياء

أحيت الفنانة سيمون، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، ذكرى وفاة الفنانة نادية لطفي، والتي تحل اليوم 4 فبراير.

ونشرت سيمون، صورة لنادية لطفي معلقة: «الذكرى الرابعة لرحيل الغالية نادية لطفي، اللي اتشرفت بمعرفتها من شهادتها ليا في دوري في مسلسل فارس بلا جواد: كونتيس سيجريس، ولآخر يوم الله يرحمها لا أنسى الأصلاء، لن أنسى الأنقياء معي».

أبطال مسلسل صيد العقارب

وتشارك سيمون في السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل صيد العقارب والذي يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: غادة عبدالرزاق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمد علي رزق، منال سلامة، ميار الغيطي، مجدي بدر، عماد صفوت، سامية عاطف، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال، سيمون، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.