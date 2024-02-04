أبطال كفر الشيخ يهدون مصر كأس بطولة إفريقيا للكرة الطائرة البارالمبية

توج منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية، بكأس البطولة الإفريقية، بعد تغلبه على نظيره المغربي ويلعب ضمن صفوف منتخب مصر 4 من لاعبي نادي الإرادة والتحدي بمحافظة كفر الشيخ، في البطولة التي انطلقت 29 يناير والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

المحافظ يُشيد بمستوى لاعبي المنتخب

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاعبي كرة الطائرة جلوس من أبناء المحافظة، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدموه وعودتهم بالكأس إلى أرض مصر، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالرياضة ورعاية الموهوبين من النشء والشباب وخاصةً الأبطال الرياضيين القادرون باختلاف.

البطولة الإفريقية للكرة الطائرة جلوس

كما هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين الأربعة أبناء المحافظة وهم الكابتن: مطاوع أبو الخير، حمادة السيد، محمد حمدي، عبد الله رزق، لفوزهم في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة جلوس، وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم رسمياً والمنافسة على التأهل لأولمبياد باريس 2024.