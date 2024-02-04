رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يوجّه بتفعيل الأنشطة والمسابقات الطلابية

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اليوم الأحد، سير العمل بالمعسكر الطلابي المُقام ببيت شباب الأزهر بمدينة مصيف بلطيم، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بمعسكر بيت الشباب.

تفعيل دور الأنشطة والمسابقات الطلابية بالمعسكر

وحرص رئيس المنطقة، على الاطلاع على جميع الخدمات المقدمة للطلاب النزلاء بالبيت خلال المعسكر المُقام للفوج الطلابي القادم من معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، موجهًا بتوفير كافة سُبل الراحة، وتقديم كل أوجه العناية والاهتمام بالطلاب، وتفعيل دور الأنشطة والمسابقات الطلابية بالمعسكر، مطالباً الطلاب بضرورة الاستفادة قدر المستطاع من مثل هذه التجمعات.

محاضرة للطلاب حول «الإدمان على الإنترنت.. أسبابه وعلاجه»

ومن جانبها ألقت الدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة المدرسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ محاضرة اليوم لطلاب المعسكر، حول «الإدمان على الإنترنت.. أسبابه وعلاجه».

ويُشرف على تنفيذ النشاط الرياضي بالمعسكر الدكتور أبو السعود الزفتاوي، تحت إشراف حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومتابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب.