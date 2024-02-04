وزيرة الثقافة تسلم جوائز معرض الكتاب الـ55 الثلاثاء المقبل

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حفل تسليم جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الثلاثاء المقبل 6 في القاعة الرئيسية «قاعة سليم حسن» بمقر المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك 10.30 صباحا.

وتشمل جوائز معرض الكتاب؛ 8 مجالات وهي: النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، الكتاب العلمي «الذكاء الاصطناعي»، العلوم الإنسانية «الإعلام الجديد»، كتاب الطفل.

وجائزتان للشباب تحت سن 35 عامًا في:

النقد الأدبي

العلوم الإنسانية.

إلى جانب 6 جوائز تمنحها هيئة الكتاب بالتعاون مع عدد من الهيئات الأخرى وهي:

جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث جائزة أفضل كتاب مترجم جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل جائزة أفضل كتاب في الفنون جائزة أفضل ناشر مصري جائزة أفضل ناشر عربي

وانطلقت الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 25 يناير 2024 وتستمر حتى 6 فبراير الجاري، وتم اختيار سليم حسن عالم المصريات شخصية المعرض، ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل، وتحل النرويج ضيف الشرف.