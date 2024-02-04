وزيرة الثقافة تسلم جوائز معرض الكتاب الـ55 الثلاثاء المقبل
كتب:
إلهام الكردوسي
11:12 م | الأحد 04 فبراير 2024
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حفل تسليم جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الثلاثاء المقبل 6 في القاعة الرئيسية «قاعة سليم حسن» بمقر المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك 10.30 صباحا.
وتشمل جوائز معرض الكتاب؛ 8 مجالات وهي: النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، الكتاب العلمي «الذكاء الاصطناعي»، العلوم الإنسانية «الإعلام الجديد»، كتاب الطفل.
وجائزتان للشباب تحت سن 35 عامًا في:
النقد الأدبي
العلوم الإنسانية.
إلى جانب 6 جوائز تمنحها هيئة الكتاب بالتعاون مع عدد من الهيئات الأخرى وهي:
- جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث
- جائزة أفضل كتاب مترجم
- جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل
- جائزة أفضل كتاب في الفنون
- جائزة أفضل ناشر مصري
- جائزة أفضل ناشر عربي
وانطلقت الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 25 يناير 2024 وتستمر حتى 6 فبراير الجاري، وتم اختيار سليم حسن عالم المصريات شخصية المعرض، ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل، وتحل النرويج ضيف الشرف.