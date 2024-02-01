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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حزب الجيل يشيد بإلغاء إعفاءات مؤسسات الدولة من الضرائب

كتب:

محمد أباظة
03:39 م | الخميس 01 فبراير 2024
الدكتور حسن هجرس

الدكتور حسن هجرس

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام الحزب بالدقهلية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه سيلغي المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة.

ونوه هجرس في بيان له، أن مشروع القرار قد ألزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بتقديم حصر شامل من إعفاءات الضرائب والرسوم إلى وزارة المالية، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها «استثمارية، اقتصادية، خدمية».

تحسين إدارة النفايات الإلكترونية

وأكد هجرس، أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، يهدف للحد من انبعاثات الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية داخل القاهرة الكبرى، إضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، ودعم التغيير السلوكي الصحي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.