قيادي بـ«مستقبل وطن»: تعليق جلسات الحوار الوطنى يعزز نزاهة انتخابات الرئاسة

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مخرجات الحوار الوطنى وضعت قواعد عادلة للتعامل مع انتخابات الرئاسة بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة.

وأوضح «رزق»، أن منصة الحوار كانت فرصة عظيمة لتحفيز القوى الفاعلة في المجتمع للمشاركة في الحياة العامة، وحيث استطاعت حشد القوى السياسية للتشاور والتحاور في القضايا التي يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة، كما شهدت تفاعلا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع توصيات المرحلة الأولى والتي كانت متجاوبة مع كافة التوصيات التي خرجت من الحوار الوطنى.

تعليق جلسات الحوار الوطني

وأضاف «رزق»، في بيان له، أن تعليق جلسات الحوار الوطني حتى الانتهاء من إجراءات العرس الديمقراطي المرتقب الخاص بانتخابات الرئاسة يشير إلى الحياد، وعدم إيضاح الانحيازات في وجهات النظر من أعضاء الحوار الوطني ومجلس أمنائه خلال تلك المرحلة الراهنة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت بذل جهد من جميع أعضاء الحوار الوطني للخروج بتوصيات ومخرجات تم رفع جزء منها إلى الرئيس السيسي لتأخذ بعد ذلك، طريقها سواء التشريعي أو التنفيذي، لتحقيق ما يخدم مصالح المواطن المصري.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تعليق جلسات الحوار الوطني جاء تأكيدًا على وقوف جميع مؤسسات الدولة في مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما أكدت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة أن نزاهة الانتخابات لا تكمن فقط في صندوق الانتخابات ولكن في أن تترك الدولة الفرصة لجميع المرشحين لعرض برامجهم والتعامل والتفاعل مع الشارع المصري، لافتا إلى أن الحوار الوطني تمكن من مناقشة قضايا وطنية الشائكة كان من المفترض الحديث فيها في الفترة الماضية حتى جاءت دعوة الرئيس السيسى لحشد القوى السياسية نحوها.

استكمال الحوار الوطني

وتابع «رزق» أننا ننتظر استكمال الحوار الوطني بعد الاستحقاق الانتخابي الأهم في مصر، كما ندعم بكل قوة وندعو الشعب المصرى للمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية أيا كان المرشح الذي يريد انتخابه المواطنون، والنزول لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم لحكم مصر خلال السنوات المقبلة.