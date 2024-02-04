الصين تسارع بتطوير ترسانتها النووية وتثير قلق الولايات المتحدة.. ما القصة؟

كشف موقع الاستخبارات الأمريكية «أكسيوس» عن تزايد التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والصين، بعدما تمكن الزعيم الصيني، شي جين بينج، من بناء وتطوير الترسانة النووية لبلاده بشكل أسرع من أي من أسلافه، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها اليوم الأحد.

الصين تبني ترسانة الأسلحة النووية

وأوضح التقرير إن الاستراتيجيين العسكريين في الصين لا ينظرون إلى الأسلحة النووية باعتبارها درعًا دفاعيًا فحسب، بل كسلاح محتمل لترهيب الخصوم وإخضاعهم.

وأصبح حجم ونطاق ترسانة الصين الآن أقرب إلى ترسانة الولايات المتحدة وروسيا.

وقد تضاعفت ترسانة الأسلحة النووية في الصين في عهد شي جين بينج، لتبلغ أعداد الأسلحة إلى ما يقرب من 500 رأس حربي، وبهذا المعدل، يمكن أن تتضخم إلى 1500 رأس حربي في عقد آخر، وهو ما يعادل تقريبًا العدد الذي تنشره كل من الولايات المتحدة وروسيا حاليًا.

أسلحة الصين النووية

وتمتلك الصين مجموعة من الأسلحة التي يتم اعتبارها قيد التطوير، بما في ذلك الصواريخ والقاذفات والغواصات والمركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، كما قامت الصين بتحديث موقع للتجارب النووية.

وقد أثار توسع الصين بالفعل جدلاً حادًا في واشنطن حول كيفية الرد، كما ألقى بظلال من الشك على مستقبل المعاهدات الرئيسية للحد من الأسلحة.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع وتيرة العداء الأمريكي الروسي، وهو ما قد يؤدى أيضًا إلى احتمال ظهور حقبة جديدة من التنافس النووى.