العالم يهتز.. زلازل قوية تضرب 4 دول خلال ساعات

شهدت عددا من الدول حول العالم الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية، منها القوية والضعيف، لتسيطر حالة من الخوف والقلق على وجوه المواطنين.

زلزال الصين

صرح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شينجيانج الصينية، وكان على عٌمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، على بعد 270 كيلومترا جنوب شرق ألماتي، كازاخستان، و133 كيلومترا غرب أكسو، الصين.

وذكر شهود أعيان لموقع رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال تسببت في اهتزاز السرير، وشعروا بالخوف والذعر في مشهد لم يسبق له مثيل.

وأشار الآخر إلى أن مصباح المنزل اهتز قليلا، وبالرغم أنه في الطابق الخامس إلى أنه شعر به حتى خزانة الملابس باتت تهتز.

زلزال هندوراس البحرية

ضرب زلزال بقوة 4.8 منقطة هندوراس البحرية، وكان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وعلى بعد 126 كيلومترا شمال شرق لا سيبا، هندوراس، و40 كيلومترا شمال غرب جواناجا، هندوراس، ولم يرد أنباء عن وقوع إصابات.

زلزال ساحل شمال بيرو

ضرب زلزال بقوة 5.1 بالقرب من ساحل شمال بيرو، وكان على عمق 40 كيلومترات من سطح الأرض، وعلى بعد 88 كيلومترا غرب تروخيو، بيرو، و70 كيلومترا غرب غرب تشوكوب، بيرو، ولم يرد أنباء عن وقوع إصابات.

زلزال الفلبين

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وكان على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب ديجوس، الفلبين، و12 كيلومترا جنوب غرب بانسالان، الفلبين.

زلزال تركيا

ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر تركيا الوسطى، وكان على عمق 9 كيلومترا من سطح الأرض، وكان على بعد 47 كيلومترا من تشانكايا، تركيا، و18 كيلومترا شمال غرب كيركالي، تركيا.