أمريكا تنشر 3 حاملات طائرات غرب المحيط الهادئ لردع الصين وكوريا الشمالية

أعلنت البحرية الأمريكية نشر 3 حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية غرب المحيط الهادي، وذلك لردع الصين وكوريا الشمالية، في أعقاب التوترات الأخيرة التي تشهدها منطقة المحيط الهادئ، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها مساء اليوم الخميس.

وقال الأدميرال كارلوس ساردييلو، قائد المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات 1 بقيادة فينسون، في بيان، إن «الولايات المتحدة واليابان قادرتان بشكل فريد على تجميع قوات بحرية متعددة ذات سفن كبيرة، لدعم المصالح الأمنية المشتركة في منطقة المحيط الهادئ الهندية».

كما أجرت القوات البحرية الأمريكية واليابانية مناورات مشتركة في بحر الفلبين هذا الأسبوع، في استعراض للقوة، مع تصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.

ما هي حاملات الطائرات التي نشرتها القوات البحرية الأمريكية؟

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حاملات الطائرات التي نشرتها القوات البحرية الأمريكية:

يو إس إس كارل فينسون

- تعمل بالطاقة النووية.

- حجمها يساوي 3 ملاعب كرة قدم.

- طاقمها 5000 فرد.

- تحمل أكثر من 60 طائرة.

يو إس إس ثيودور روزفلت

- تعمل بالطاقة النووية.

- حجمها يساوي 2.5 ملعب كرة قدم.

- طاقمها 5500 فرد.

- تحمل نحو 80 طائرة.

يو إس إس رونالد ريجان

- تعمل بالطاقة النووية.

- حجمها يساوي 3 ملاعب كرة قدم.

- طاقمها 5000 فرد.

- تحمل نحو 80 طائرة.