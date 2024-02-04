لقطة مضحكة تورط رفاق محمد صلاح في غيابه.. ماذا حدث؟

لا تخلو كرة القدم من الأخطاء التي تورِّط أصحابها داخل الملعب، إما بالحصول على مخالفة أو باستغلال الخصم للأخطاء من أجل تسجيل الأهداف، ما حدث لرفاق محمد صلاح في مباراة ليفربول وأرسنال، بعد ارتكاب خطأ ساذج كلف الريدز، هدفا ضمن ثلاثية الجانرز في شباك أليسون بيكر.

تفاصيل اعتراف فيرجيل فان دايك بخطأ فادح ارتكبه في لقاء أرسنال وليفربول

«خطأ ساذج ومضحك».. هكذا وصفت جماهير ليفربول الخطأ المشترك بين أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، الذي ساهم بشكل غير مقصود في تسجيل هدف سهل للخصم أرسنال في شباك صديقه البرازيلي، ما أثار سخرية وغضب مشجعي الريدز.

«أتحمل المسؤولية كاملة».. بكل شجاعة اعترف فيرجيل فان دايك، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس، بالخطأ الذي ارتكبه، ليؤكد أنه كان يرغب في ترك الكرة إلى أليسون ليلتقطها بينما اعتمد الأخير عليه لفعل الأمر ذاته، وكانت النتيجة أن لاعب أرسنال استغل ذلك ليحصل على الكرة بسهولة ويضعها في شباك ليفربول ويسجل هدفا لفريقه.

ليفربول يواصل خوض مبارياته في غياب محمد صلاح بعد فترة طويلة من الغياب، كانت بدايتها بسبب انضمامه لصفوف منتخب مصر من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا، قبل إصابته أثناء المشاركة الثانية مع الفراعنة، وعودته لتلقي العلاج في ليفربول من أجل التعافي سريعا والعودة لاستكمال مشواره مع المنتخب، لكن الأخير سبقه في الخروج من البطولة بأكملها، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من البطولة القارية، ليفقد الفرعون المصري فرصك ذهبية للحصول على أول لقب مع المنتخب الوطني، في النسخة التي شهدت وداع الكبار من الأدوار الأولى، وذلك بخروج المغرب والجزائر والسنغال وتونس.