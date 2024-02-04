سر كتاب يداوم محمد صلاح على قراءته.. يقدم نصائح ذهبية

دائما يكون اللاعب العالمي محمد صلاح محل اهتمام الكثير من المتابعين بعد نجاحاته التي حققها في مسيرته الكروية، إذ يهتموا بكافة التفاصيل التي يقوم بتداولها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كان أخرها صفحات لأحد الكتب كان مكتوب بها بعض الكلمات التي أبرزها: «كن نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين».

كتاب الخروج عن النص

كان الكتاب الذي يقرأه محمد صلاح ونشره عبر الاستوري الخاصة به هو كتاب «الخروج عن النص من جديد» للدكتور محمد طه وصادر عن دار الشروق، إذ شارك رسالة مٌؤثرة منه كنوع من التحفيز وتضمنت بعض الكلمات الأتي: «كن مع نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ماتسجنش نفسك في آراء الآخرين..وماتفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 73 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 42.. ماتسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية» وغيرها من الكلمات.

يناقش الكتاب الذي كان يقرأه «صلاح» فكرة خروج الإنسان عن طور حياته المٌعتادة والممل، الكئيب كما أنه يدور حول تمرد الإنسان على طباعه السيئة ليٌصبح بحالٍ أفضل، في إطار نفسي جيد.

سر كتاب في حياة محمد صلاح

لم تكن تلك المرة الأولى التي يقرأ فيها اللاعب الوطني ونجم نادي ليفربول كتاب «الخروج عن النص»، إذ سبق ونشر أحد صفحات الكتاب عبر استوري خاصة به أثناء تواجه بالمعسكر الوطني في كأس أمم أفريقا، حيث تضمن «كانوا عاوزينك تبقى تقليدي.. عادي زيهم، لا تسأل ولا تفكر ولا تحس.. كانوا عايزينك ما تخاطرش، وتستسلم لكل ما هو زائف وهش وفارغ».

هناك العديد من الكتب المتنوعة التي قرأها «صلاح»، كانت ما بين علم النفس والحضارة المصرية القديمة، والتنمية البشرية، وفقا لما ذكره في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، ومنها كتاب «فن اللا مبالاة»، وهو خاص بالتنمية البشرية ومن تأليف مارك مانسون، وفي عام 2018 نشر صورته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، بالإضافة إلى كتاب «الملك الذهبي»، من تأليف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، وأيضا كتاب «كفاح أحمس» للأديب المصري نجيب محفوظ.